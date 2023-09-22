Орловчанка Людмила Ефремова борется за звание лучшего учителя родного языка и литературы
Конкурс проходит в городе Черкесске.
В Северо-Кавказском федеральном округе выбирают лучшего учителя родного языка и литературы России. От Орловской области на соревнование поехала педагог из Мценска Людмила Ефремова.
На протяжении пятнадцати минут учителя презентовали свои методические практики в организации процесса обучения. В ходе испытания оценивались актуальность и результативность, научная корректность, информационная коммуникативная и языковая культура. Затем участники отвечали на вопросы жюри
Чем орловчанке удалось удивить жюри, знает наша коллега из Карачаево-Черкесии Дарья Тендит.