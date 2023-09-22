Главная » Новости



12:45, 22 сентября 2023 года Орловчанка Людмила Ефремова борется за звание лучшего учителя родного языка и литературы Конкурс проходит в городе Черкесске.







В Северо-Кавказском федеральном округе выбирают лучшего учителя родного языка и литературы России. От Орловской области на соревнование поехала педагог из Мценска Людмила Ефремова.



На протяжении пятнадцати минут учителя презентовали свои методические практики в организации процесса обучения. В ходе испытания оценивались актуальность и результативность, научная корректность, информационная коммуникативная и языковая культура. Затем участники отвечали на вопросы жюри



Чем орловчанке удалось удивить жюри, знает наша коллега из Карачаево-Черкесии Дарья Тендит.





Вести-Орёл



