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12:15, 22 сентября 2023 года

Орловская станция скорой медицинской помощи пополнилась молодыми специалистами

Ребята учились в колледже.



В 2023 году более 400 студентов на Орловщине связали свою жизнь с медициной. Они изучают сестринское дело и осваивают врачебную деятельность.

На 25 бюджетных мест - 411 заявлений - это показатель Орловского базового медицинского колледжа. Есть в учебном заведении те, кто уже работает во время учебы.

Студенты третьекурсники знают, как делать непрямой массаж сердца и сколько времени нужно, чтобы реанимировать человека. Как себя чувствуют молодые медики, которые пришли работать на скорую – в сюжете Эльзы Ахмедбековой.


Эльза Ахмедбекова
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