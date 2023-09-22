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12:15, 22 сентября 2023 года Орловская станция скорой медицинской помощи пополнилась молодыми специалистами Ребята учились в колледже.







В 2023 году более 400 студентов на Орловщине связали свою жизнь с медициной. Они изучают сестринское дело и осваивают врачебную деятельность.



На 25 бюджетных мест - 411 заявлений - это показатель Орловского базового медицинского колледжа. Есть в учебном заведении те, кто уже работает во время учебы.



Студенты третьекурсники знают, как делать непрямой массаж сердца и сколько времени нужно, чтобы реанимировать человека. Как себя чувствуют молодые медики, которые пришли работать на скорую – в сюжете Эльзы Ахмедбековой.





Эльза Ахмедбекова



