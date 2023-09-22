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11:52, 22 сентября 2023 года В Орле из музыкального колледжа эвакуировали почти 170 человек из-за короткого замыкания Людей вывели в кратчайшие сроки.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании в Орловском музыкальном колледже на площади Мира поступило на пульт спасателей 22 сентября в 10.32. После сигнала тревоги, персонал начал эвакуацию находящихся внутри людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



До прибытия пожарных из учреждения вывели 122 учащихся и 47 работников. Сотрудники МЧС после прибытия на место установили, что в одном из помещений произошло короткое замыкание. Загорание было ликвидировано до прибытия спасателей.





Сергей Силаев



