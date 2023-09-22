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14:00, 22 сентября 2023 года

Почти тысяча орловцев заключили социальный контракт в 2023 году

Почти половина выплат получена по направлению "Предпринимательская деятельность".

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С начала 2023 года жители Орловской области заключили 927 соцконтрактов. Выплаты получены по четырем направлениям: 73 - "Ведение личного подсобного хозяйства", 125 - "Трудная жизненная ситуация", 321 - "Поиск работы", 408 - "Предпринимательская деятельность", сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".

Для заключения социального контракта не нужен большой объем документов. Процедура занимает короткие сроки. Помощь можно получить на безвозмездной основе.

Подробнее о соцконтракте можно узнать по телефону 8 (4862) 63-34-45, добавочный номер 1, а также в группе "Социальный контракт в Орловской области".


Сергей Силаев
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