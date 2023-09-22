В Орловской области несовершеннолетняя пассажирка упала с мотоцикла
Девушка получила телесные повреждения.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП произошло 21 сентября в 15.30 в поселке Хотынец. Водитель 18 лет управлял мотоциклом "Ирбис" и двигался по улице Цветочной.
По информациирегиональной Госавтоинспекции, молодой водитель допустил падение с транспортного средства 16-летней пассажирки, которая ехала без шлема и экипировки. В результате орловчанка получила телесные повреждения.