В Орловской области сгорел второй комбайн за несколько дней

|
|пятница 22.09.2023 11:07:47
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:45, 22 сентября 2023 года
В Орловской области сгорел второй комбайн за несколько днейЧП произошло в Малоархангельском районе.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Комбайн вспыхнул в поселке Беловский. Когда пожарные приехали на место, горел моторный отсек и измельчитель.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в тушении принимали участие и добровольцы. Никто не пострадал, причину возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, похожее происшествие случилось на прошлой неделе в Колпнянском районе. В деревне Форшня на поле сгорел комбайн из-за короткого замыкания в аккумуляторе.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
В Орловской области сгорел комбайн
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.