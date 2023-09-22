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9:45, 22 сентября 2023 года В Орловской области сгорел второй комбайн за несколько дней ЧП произошло в Малоархангельском районе.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Комбайн вспыхнул в поселке Беловский. Когда пожарные приехали на место, горел моторный отсек и измельчитель.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в тушении принимали участие и добровольцы. Никто не пострадал, причину возгорания устанавливают специалисты.



Напомним, похожее происшествие случилось на прошлой неделе в Колпнянском районе. В деревне Форшня на поле сгорел комбайн из-за короткого замыкания в аккумуляторе.



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Сергей Силаев



