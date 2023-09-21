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22:30, 21 сентября 2023 года

Орловские казначеи оценили фильм об освобождении региона от оккупации

Картина создана в ГТРК "Орел".

Фото: архив "Вести-Орел"

В управлении Федерального казначейства по Орловской области состоялся показ фильма "Орловская битва. Путь к победе". Картина создана в нашей телерадиокомпании к 80-летию освобождения Орла и Орловской области.

Смотреть вместе документальное кино о войне – традиция коллектива казначейства. Перед зрителями выступил автор и режиссер картины – Игорь Свеженцев.

Факты, изложенные в фильме, если не спорят, то во многом дополняют общепринятый взгляд на историю сражения на Курской дуге и Орловскую стратегическую операцию. Вывод – в 1943-м году на орловской земле решалась судьба страны, здесь был предопределен исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Патриотически настроенная аудитория смотрела на экран затаив дыхание.
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