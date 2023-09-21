Главная » Новости



20:10, 21 сентября 2023 года Андрей Шевляков стал прокурором Кромского района Орловской области В органах прокуратуры он работает 14 лет.



Фото: прокуратура Орловской области

Андрей Шевляков назначен на должность прокурора Кромского района Орловской области. Глава регионального ведомства Алексей Тимошин представил его коллективу, и.о. председателя райсуда и руководителям поднадзорных органов. О назначении сообщили в региональной прокуратуре.



Андрей Шевляков родился в 1986-м году. В органах прокуратуры работает 14 лет. Зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем. За службу поощрялся прокурором региона.



За карьеру Андрей Шевляков занимал должности старшего помощника Ливенского межрайонного прокурора, прокурора уголовно – судебного отдела прокуратуры области. Более восьми лет служил в должностях зампрокурора Железнодорожного района Орла, Покровского района, Мценского межрайонного прокурора. С 1 сентября 2021-го занимал должность заместителя прокурора Заводского района города Орла.





Артем Ежаков



