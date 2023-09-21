четверг 21.09.2023 20:16:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:10, 21 сентября 2023 года

Андрей Шевляков стал прокурором Кромского района Орловской области

В органах прокуратуры он работает 14 лет.

Фото: прокуратура Орловской области

Андрей Шевляков назначен на должность прокурора Кромского района Орловской области. Глава регионального ведомства Алексей Тимошин представил его коллективу, и.о. председателя райсуда и руководителям поднадзорных органов. О назначении сообщили в региональной прокуратуре.

Андрей Шевляков родился в 1986-м году. В органах прокуратуры работает 14 лет. Зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем. За службу поощрялся прокурором региона.

За карьеру Андрей Шевляков занимал должности старшего помощника Ливенского межрайонного прокурора, прокурора уголовно – судебного отдела прокуратуры области. Более восьми лет служил в должностях зампрокурора Железнодорожного района Орла, Покровского района, Мценского межрайонного прокурора. С 1 сентября 2021-го занимал должность заместителя прокурора Заводского района города Орла.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.