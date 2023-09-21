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20:00, 21 сентября 2023 года Орловский третьеклассник тратит заработанные деньги на помощь участникам СВО Гражданский подвиг мальчика не остался незамеченным.







Третьеклассник Малокуликовской средней школы Артем Фарафонов зарабатывает деньги, разводя кур и продавая свежие яйца соседям. Выручку откладывал – хотел купить машину. Все изменилось этой весной, когда мальчик узнал, что участникам СВО нужна поддержка.



Артем стал свидетелем разговора взрослых о том, что на передовой остро нужна вода и принял решение – поддержать. Теперь мальчик регулярно передает средства для сбора посылок на передовую.



Бойцы узнали об Артеме и записали ему видео с благодарностью.





Мария Семак



