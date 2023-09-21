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18:15, 21 сентября 2023 года

На Куликовом поле состоялась церемония вручения литературной премии "Моя Россия"

Обладателем Гран-при стал писатель Владимир Крупин.


Видео: ГТРК "Тула"

21 сентября – один из Дней воинской славы России. Это день победы русского воинства на Куликовом поле. Именно здесь сегодня состоялось вручение литературной премии "Моя Россия". Она призвана вдохновить профессиональное сообщество на художественное осмысление грандиозных перемен, происходящих в жизни страны с конца ХХ века по настоящее время.

В составе жюри конкурсантов оценивал заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты России Рифат Сабитов.

Рассмотрев более 120 заявок, жюри определило обладателя Гран-при. Им стал русский и советский писатель, публицист, представитель "деревенской прозы", автор более 30 книг Владимир Крупин.
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