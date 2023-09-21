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18:30, 21 сентября 2023 года Проект застройки микрорайона №13 в Орле намерены реализовать за 20 лет К возведению жилья доступно более 122 гектаров территории.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 сентября на профильном комитете городского совета по строительству и перспективному развитию Орла депутаты обсудили перспективы развития и застройки территории микрорайона №13 в Орле.



Речь идет об участке в 122,25 гектара, ограниченном улицами Раздольной, Дмитрия Блынского, Михаилицына, а также Московским шоссе.



Как сообщила глава управления градостроительства Мария Родштейн, предварительный минимальный объем возводимого жилья составит порядка 360 тысяч квадратных метров.



Скоро мэрия подготовит конкурсную документацию. На застройщика возложат строительство сетей и соцобъектов. Срок реализации проекта составит 20 лет.





Артем Ежаков



