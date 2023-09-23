Главная » Новости



17:30, 21 сентября 2023 года Орловчанка победила во всероссийском педагогическом конкурсе Жюри высоко оценило навыки Марии Бешенцевой при работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью.



Фото: мэрия Орла

В Санкт-Петербурге проходит всероссийский конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". Педагог орловского Дома детского творчества №3 Мария Бешенцева стала победителем в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью". Об этом сообщили в мэрии Орла.



Мария Бешенцева занимается с детьми по адаптированной общеразвивающей программе "Свет музыки". Ее ученики становились победителями и призерами музыкальных конкурсов и фестивалей.



Также в конкурсе участвуют педагог допобразования Центра детского творчества №1 города Орла Алла Ольхова, тренер-преподаватель спортшколы "Олимп" Галина Васильева.





Артем Ежаков



