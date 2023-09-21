Андрей Клычков выслушал личные вопросы орловцев

Глава региона дал поручения по разрешению услышанных проблем.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Орловщины ознакомился с проблемами жителей Орловского муниципального округа и Кромского района.
Вопросы касались ремонта полуторакилометровой автодороги протяженностью до села Сабурово, ситуации с электро- и водоснабжением в селе Солнцево. Жители деревни Паньково попросили поддержки в решении проблем водоснабжения, транспортного обслуживания, подключения к интернету. Также поступило обращение по вопросу поддержки многодетной семьи.
Глава региона дал поручения по разрешению услышанных проблем.