В Орловской области назвали лучших участковых

Завершился первый этап ежегодного конкурса МВД России "Народный участковый – 2023".
Фото: архив "Вести-Орел"
Майоры полиции Николай Колганов и Александр Михайлов, а также старший лейтенант Алексей Ланин стали победителями первого этапа конкурса МВД России "Народный участковый – 2023". Они служат в отделениях полиции Орла, Малоархангельского и Свердловского районов соответственно. Об этом сообщили в региональном УМВД. Участковые уже не первый год в профессии и заслужили доверие жителей своего участка.
Теперь полицейские поборются за звание абсолютного победителя регионального этапа. Он пройдет с 7 по 16 октября.