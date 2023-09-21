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19:30, 21 сентября 2023 года В Орловской области назвали лучших участковых Завершился первый этап ежегодного конкурса МВД России "Народный участковый – 2023".



Фото: архив "Вести-Орел"

Майоры полиции Николай Колганов и Александр Михайлов, а также старший лейтенант Алексей Ланин стали победителями первого этапа конкурса МВД России "Народный участковый – 2023". Они служат в отделениях полиции Орла, Малоархангельского и Свердловского районов соответственно. Об этом сообщили в региональном УМВД. Участковые уже не первый год в профессии и заслужили доверие жителей своего участка.



Теперь полицейские поборются за звание абсолютного победителя регионального этапа. Он пройдет с 7 по 16 октября.





Артем Ежаков



