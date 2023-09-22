Главная » Новости



7:00, 22 сентября 2023 года В Орловской области выявят перспективных управленцев на селе Соревнование проводит союз сельской молодежи и всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.



Фото: https://лидерысела.рф/

Конкурс "Лидеры села" является одним из центральных мероприятий программы кадров для села, реализуемой в рамках нацпроекта "Образование". Целью соревнования является выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.



По информации пресс-службы областного правительства, участниками конкурса могут стать орловцы от 18 до 35 лет включительно. Это сельские управленцы в сферах муниципального управления сельского хозяйства и других отраслей, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения и других направлений деятельности.



Победители получат поддержку в части сопровождения карьерного роста, включения в кадровый резерв органов местного самоуправления. Регистрация участников конкурса проводится до 1 октября 2023 года на сайте.





Сергей Силаев



