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7:00, 22 сентября 2023 года

В Орловской области выявят перспективных управленцев на селе

Соревнование проводит союз сельской молодежи и всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Фото: https://лидерысела.рф/

Конкурс "Лидеры села" является одним из центральных мероприятий программы кадров для села, реализуемой в рамках нацпроекта "Образование". Целью соревнования является выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

По информации пресс-службы областного правительства, участниками конкурса могут стать орловцы от 18 до 35 лет включительно. Это сельские управленцы в сферах муниципального управления сельского хозяйства и других отраслей, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения и других направлений деятельности.

Победители получат поддержку в части сопровождения карьерного роста, включения в кадровый резерв органов местного самоуправления. Регистрация участников конкурса проводится до 1 октября 2023 года на сайте.


Сергей Силаев
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