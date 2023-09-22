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1:30, 22 сентября 2023 года Орловцам рассказали, как проверить срок годности продукта по QR-коду Эта возможность распространяется еще на несколько видов товаров.







Теперь в магазинах необязательно смотреть на срок годности продукта. Можно отсканировать QR-код на Госуслугах и таким образом узнать все необходимое о товаре.



Речь идет о тех товарах, которые маркируют в рамках системы "Честный знак.рф". Так можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду. Такой способ позволит узнать название производителя, вес или объем продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения.



По итогам проверки экран покажет информацию о товаре и один из статусов: зеленый — все в порядке, серый — товар уже продали, красный — продукция не подлинная или есть другие нарушения, например, истек срок годности.





Александра Бахтина



