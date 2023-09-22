Правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива
Это должно помочь стабилизировать цены в стране.
Фото: архив "Вести-Орел"
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Решение должно помочь насытить российский рынок топлива и снизить цены на горючее для потребителей.
"Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов", - заявили в Кабмине.