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13:30, 22 сентября 2023 года Орловские велогонщики завоевали бронзу на чемпионате России Спортсмены поднялись на третью строчку пьедестала в смешанной командной эстафете.



Фото: департамент физической культуры и спорта региона

Сильнейшие российские и иностранные велогонщики приняли участие в соревнованиях по велосипедному спорту. Они прошли на шоссе в городе Майкопе и его окрестностях.



В рамках чемпионата России 21 сентября в смешанной командной эстафете на 50 километров сборная Орловской области заняла третье место. Время команды - 1:05:27,37, сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона. Первое место – у гонщиков из Самарской области, второе - из Санкт-Петербурга





Сергей Силаев



