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21:30, 21 сентября 2023 года На Орловщине за неделю на реализацию нацпроектов потратили 74 миллиона рублей Такие расходы зафиксированы с 14 по 21 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Цифры были озвучены на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов 21 сентября. Средства были выделены на шесть направлений работ.



По информации пресс-службы областного правительства, деньги были направлены на поставку цифровых лабораторий в школы, ремонт мостов в Должанском и Корсаковском районах, капремонт Сосковской ЦРБ, ремонт дворов в Орле и Орловском округе. Также средства пошли на внедрение четвертого этапа интеллектуальной транспортной системы в областной столице и на выплаты советникам директоров школ по патриотическому воспитанию.



Все деньги, выделенные на реализацию нацпроектов, уже освоили 11 районов Орловщины. Высокие темпы кассового исполнения сохраняются еще в десяти муниципальных образованиях региона.





Сергей Силаев



