ФК "Орел" идет за кубком Союза федераций футбола "Центр"
Финал против лискинского "Локомотива" пройдет 18 октября.
ФК "Орел" вышел в финал кубка СФФ "Центр". Вторая игра полуфинала против борисоглебского "Кристалла-МЭЗ" завершилась со счетом 2:0 в пользу "зелено-белых", что позволило выиграть двухматчевое противостояние.
Голы во второй игре забили Георгий Борисов и Евгений Рагулькин.
Соперником орловцев в финальной игре за трофей станет лискинский "Локомотив". Матч пройдет 18 октября. Место проведения пока неизвестно.