Орловские пенсионеры делают зарядку три раза в неделю
Бабушки и дедушки вступают в клубы по интересам, посещают экскурсии и путешествуют.
Золотой возраст – не повод ставить день на паузу. Орловчанки знают, что движение – это жизнь. Выйти на новый уровень своих возможностей представительницам золотого возраста помог комплексный центр социального обслуживания.
Например, Лидия Михайловна в 77 лет не пропускает тренировки и с энтузиазмом выполняет каждое упражнение. Кроме того, орловчанка занимается оздоровительной гимнастикой.
– Когда я пришла я сюда, ну ничего не могла сделать. Сейчас могу делать то, что мне и не снилось, - отметила Лидия Высоцкая.
Заведующая отделением социальной реабилитации и активного долголетия Ольга Пряжникова отмечает, что все граждане, которые приходят в отделение активны, позитивны и всегда с хорошим настроением.