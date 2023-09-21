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21:00, 21 сентября 2023 года

Орловские пенсионеры делают зарядку три раза в неделю

Бабушки и дедушки вступают в клубы по интересам, посещают экскурсии и путешествуют.



Золотой возраст – не повод ставить день на паузу. Орловчанки знают, что движение – это жизнь. Выйти на новый уровень своих возможностей представительницам золотого возраста помог комплексный центр социального обслуживания.

Например, Лидия Михайловна в 77 лет не пропускает тренировки и с энтузиазмом выполняет каждое упражнение. Кроме того, орловчанка занимается оздоровительной гимнастикой.

Когда я пришла я сюда, ну ничего не могла сделать. Сейчас могу делать то, что мне и не снилось, - отметила Лидия Высоцкая.

Заведующая отделением социальной реабилитации и активного долголетия Ольга Пряжникова отмечает, что все граждане, которые приходят в отделение активны, позитивны и всегда с хорошим настроением.


Владимир Маряшин
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