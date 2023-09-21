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19:00, 21 сентября 2023 года В Орле завершается дворовый ремонт Также продолжается благоустройство общественных территорий.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году в Орле запланировали к ремонту 33 дворовые территории. На 31-м объекте работы завершены и приняты. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также в областной столице продолжается ремонт 40 дворов в рамках дополнительного финансирования в размере 300 миллионов рублей. На объектах завершены строительно-монтажные работы, идет установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм. Завершить эти мероприятия планируют к 1 ноября.



Также идет ремонт двух общественных территорий. Сквер Дворянское гнездо планируют закончить до 15 октября, городской парк – до 30 ноября.





Артем Ежаков



