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14:30, 21 сентября 2023 года Орловская область получит миллиард рублей на досрочное расселение из аварийного жилья Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



Фото: пресс-служба областного правительства

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 21 сентября в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил, что Орловская область получит миллиард рублей на досрочное завершение программы расселения из аварийного жилья. Наш регион представлял губернатор Андрей Клычков, его первый заместитель в правительстве Владимир Ивановский, главы департаментов.



– Дополнительные денежные средства в размере 1 млрд рублей Орловская область получит с расчетом на то, чтобы программу расселения аварийного жилья ускоренно завершить, - отметил Марат Хуснуллин.



Марат Хуснуллин подчеркнул, что в Орловской области наблюдается хороший прогресс по ряду направлений. Андрей Клычков ответил, что задачи по расселению жилья, безусловно, будут выполнены.





Сергей Силаев



