Орловские дружинники передали гуманитарную помощь в четыре города ДНР
Посылки доставили в Авдеевку, Дебальцево, Енакиево и Макеевку.
Фото: архив "Вести-Орел"
Участники народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" регулярно занимаются доставкой гуманитарного груза на передовую и в тыловые районы СВО. На днях очередные посылки были доставлены в города Донецкой Народной Республики – Авдеевку, Дебальцево, Енакиево и Макеевку.
Груз получили орловские бойцы. Им вручили медицинское имущество, продовольствие, средства личной гигиены, маскировочные сети и аккумуляторные батареи.