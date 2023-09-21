В Орле увеличат число автобусов на маршрутах №15 и №16
Это сделают после открытия Красного моста.
Фото: архив "Вести-Орел"
21 сентября в горсовете Орла прошло заседание профильного комитета, на котором обсудили подготовку к изменению схемы движения общественного транспорта с учетом открытия Красного моста. Как сообщил первый заммэра областной столицы Вадим Ничипоров, схема движения в центре в основном будет такой, как до закрытия переправы. Автобусы ТТП, работающие сегодня на трамвайных маршрутах, будут переведены на маршруты №15 и 16. Также продолжается подготовка водителей трамваев.
Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов обратил внимание на то, что после открытия переправы нужно сохранить часть маршрутов, идущих через улицы Гагарина, 5-го августа и Розы Люксембург.