Орловец Платон Козлов завоевал золото всероссийского боксерского турнира
Соревнования прошли в Москве.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловец Платон Козлов стал победителем Всероссийского турнира по боксу памяти двукратного Олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Наш спортсмен выиграл четыре поединка в весовой категории 57 килограммов. К турниру Платона Козлова подготовил Владимир Петров.
Как сообщает ProSport57, на ринг поднялись около 200 спортсменов в возрасте 15 – 16 лет. Соревнования прошли в 13 весовых категориях.