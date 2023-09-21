В Ливнах в конце сентября откроют виртуальный концертный зал
Тему подняли на совещании губернатора с главами районов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Ливнах 29 сентября откроется виртуальный концертный зал. Об этом было объявлено на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов 21 сентября.
Оборудовать виртуальный концертный зал стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". Общая сумма финансирования составила 5,7 миллиона рублей.
По информации пресс-службы правительства региона, уже готовится программа и составляется расписание. После открытия зала афиша мероприятий будет опубликована. Записи лучших музыкальных событий жители смогут смотреть в онлайн режиме.