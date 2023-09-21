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12:30, 21 сентября 2023 года В Орле проверили уровень доступности общественного транспорта для маломобильных граждан Сегодня лишь 10,7% городских автобусов могут перевозить инвалидов-колясочников.







Наталья Мацькив – председатель Орловской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" рассказала, что по улице на коляске передвигается не всегда. Здоровье и силы позволяют преодолевать минимальные расстояния пешком.



Если ехать нужно далеко, женщина вызывает такси. Общественный транспорт использует редко, выйти на улицу достаточно проблематично. Также не все дворы удобны для инвалидов-колясочников. Оценить уровень доступности вместе с Натальей решили также в общественном совете по делам инвалидов и аппарате уполномоченного по правам человека. Для этого отправились в рейд в центре города.



– С начала года 2023 уже составили более 100 административных материалов территориальным отделом по Орловской области. Были выявлены нарушения у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ответственные лица были привлечены к административной ответственности, - сообщил инспектор МТУ Ространснадзора по ЦФО Евгений Андерт.



Итог рейда - 50 на 50. Одна половина водителей выходит и помогает попасть в салон, другая - к людям с ограниченными возможностями не выходят. Некоторые останавливаются дальше от бордюра.





Антон Сорокин



