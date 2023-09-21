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12:00, 21 сентября 2023 года

Кромские школьники постигают азы науки с помощью современного оборудования

Современные классы появились благодаря национальному проекту "Образование".



В Вожовской школе Кромского района уроки направлены не только на выбор будущей профессии, но и на привлечение ребят к науке. Не самые простые физика, химия и биология у кромчан - в списке любимых предметов. В их изучении помогают современные технологии.

Часть обучения будет проходить в рамках уроки химии, биологии, физики и технологии. А часть будет вынесена на внеурочную деятельность. У наших учеников появится возможность получать знания, которые соответствуют современным реалиям, - отметила и.о. директора Вожовской школы Ольга Сыромятникова.

В ногу со временем идет и Коровье-Болотовская школа. Такие новшества являются одним из приоритетных направлений образовательных учреждений. Главная задача - создание комфортных условий для эффективного обучения детей.


Эльза Ахмедбекова
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