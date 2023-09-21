Более 500 тонн воды доставила Орловская область в зону СВО
Очередные 20 тонн бойцы получили 20 сентября.
Фото из архива
Орловская область доставила 510 тонн бутилированной питьевой воды в зону проведения специальной военной операции. Точка раздача находилась на Артемовском направлении.
– Сейчас это самые горячие места, идут жесточайшие бои. Наши войска показывают беспримерное мужество и героизм, каждый боец сражается с полной самоотдачей и отвагой, - рассказалгубернатор Андрей Клычков в социальных сетях.