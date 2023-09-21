В Орле откроется детская спортивная школа

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11:00, 21 сентября 2023 года
В Орле откроется детская спортивная школаРебят будут учить боевым искусствам.
Фото: скриншот видео пресс-службы городской администрации
В Орле 22 сентября откроется детская спортивная школа "Троя". Помимо бокса и кикбоксинга, орловцев будут учить дзюдо, грэпплингу, спортивно-бальным танцам, гимнастике и рукопашному бою.
– У нас многопрофильное спортивное учреждение и, безусловно, мы хотим развиваться в других областях. В ближайшем будущем для горожан "серебряного" возраста, а также для людей с ОВЗ, для реабилитации людей после заболеваний мы планируем освоить такое направление, как спортивная ходьба, - цитирует пресс-служба мэрии Орла директора школы Эдуарда Трояновского.
Сергей Силаев