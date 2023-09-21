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9:30, 21 сентября 2023 года

Супруги Ветровы из Орловской области победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Роман и Екатерина воспитывают троих детей.

Фото: пресс-служба правительства региона

Подведены итоги всероссийского конкурса "Семья года" в 2023 году. Лучших определили в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Молодая семья". Орловская семья стала победителем в последней номинации.

Семья Ветровых образовалась 15 сентября 2017 года. У Романа и Екатерины три сына: Артем, Данила и Иван. Мама работает воспитателем в детском саду №96, а папа служит на страже порядка в федеральной службе исполнения наказаний.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, старший сын Артем учится на "хорошо" и "отлично", занимается спортом и принимает участие в различных творческих конкурсах. Младшие Данила и Иван ходят в детский сад №96. Данила уже занимается в художественном кружке и имеет первые достижения.


Сергей Силаев
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