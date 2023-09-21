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9:00, 21 сентября 2023 года

Орловчанка несколько лет незаконно получала "чернобыльские"

Женщину приговорили к штрафу.

Фото: архив "Вести-Орел"

Болховский районный суд приговорил орловчанку к штрафу в 100 тысяч рублей за мошенничество при получении выплат. Как сообщили в прокуратуре, женщина переехала из "чернобыльской" зоны в Орел, но не уведомила об этом Пенсионный фонд и продолжила получать положенную выплату. Также орловчанка предоставила ложные сведения о месте фактического проживания своих детей для назначения льгот.
"Всего за период с февраля 2016 года по август 2022 года осужденная незаконно получила более 430 000 рублей", – сообщили в ведомстве.
Ущерб женщина полностью возместила.


Артем Ежаков
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