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9:00, 21 сентября 2023 года Орловчанка несколько лет незаконно получала "чернобыльские" Женщину приговорили к штрафу.



Фото: архив "Вести-Орел"

Болховский районный суд приговорил орловчанку к штрафу в 100 тысяч рублей за мошенничество при получении выплат. Как сообщили в прокуратуре, женщина переехала из "чернобыльской" зоны в Орел, но не уведомила об этом Пенсионный фонд и продолжила получать положенную выплату. Также орловчанка предоставила ложные сведения о месте фактического проживания своих детей для назначения льгот.

"Всего за период с февраля 2016 года по август 2022 года осужденная незаконно получила более 430 000 рублей", – сообщили в ведомстве. Ущерб женщина полностью возместила.





Артем Ежаков



