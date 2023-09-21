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10:30, 21 сентября 2023 года

В Орловской области олени готовятся к брачному сезону

Самцы приводят в порядок рога.



С конца сентября и в октябре посетители зоопарка в "Орловском полесье" смогут не только покормить оленей, но и стать свидетелями боев самцов. Пока олени только готовятся к брачному периоду – приводят в порядок рога.

В середине осени самцы оленя особенно агрессивны и бесстрашны. Атаковать могут даже зубра. 

Кому из самцов достанутся самки – решается в честной борьбе. После брачного сезона свое украшение и оружие самцы сбрасывают.

Каждую весну в зоовольере появляется потомство. Этой родились 16 оленят. Всего же пятнистых оленей там более 80 особей.


Татьяна Тимохина
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