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21:30, 20 сентября 2023 года

В Орловской области продолжается подготовка к созданию музейного комплекса Судбищенской битвы

20 сентября состоялось посвященное этой теме заседание оргкомитета.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2025-м году в России отметят 470-летие Судбищенской битвы. Сегодня в Орле обсудили планы по созданию музейно-образовательного комплекса, посвященного сражению. Ранее инициативу поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Участники заседания обсудили вопросы разработки и утверждения научной концепции музейно-образовательного комплекса и продолжение археологических работ на территории "Детинца" в городе Орле и "Стоянки "Ольховец/Судбищенская битва 1555 г." в Новодеревеньковском районе", – сообщает региональный информационный портал.
В данный момент между правительством региона и профильным министерством заключено соглашение о субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств области, возникающих при реализации проекта. Также создан перечень мероприятий по созданию мемориального комплекса, планируемых к выполнению в 2023-м году.

Судбищенская битва состоялась в конце июня 1555 года, когда между собой схлестнулись войска Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея. За два дня сражения здесь погибла большая часть русской армии – 5 тысяч человек. Их жертва спасла Московское государство от разгрома.


Артем Ежаков
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