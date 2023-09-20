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18:35, 20 сентября 2023 года В Орловской области отменили режим ЧС в агропромышленном комплексе Он вводился в октябре прошлого года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Андрей Клычков постановлением правительства региона отменил режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе области. Он действовал почти год – с 5 октября 2022-го года.



Причиной ввода режима ЧС стали неблагоприятные погодные условия, мешавшие работам в полях. Аналогичная ситуация тогда сложилась во многих регионах центральной России.



Режим ЧС позволял дополнительно принять меры для защиты аграриев и получения ими страховых выплат.





Артем Ежаков



