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20:30, 20 сентября 2023 года Орловцы спасли косуленка от гибели и нашли ему дом Теперь Кося живет в зоовольерном комплексе в Хотынецком районе.







Жители Мценского района спасли от верной гибели детеныша косули. Он родился на воле – в Бобринском лесу.



Нашли косуленка грибники. На протяжении многих часов они слышали писк.



Когда люди поняли, что помочь Косе некому, решили забрать ее с собой. Найденыша пришлось выхаживать 84-летней Анне Федоровне.



Позже косуленка перевезли в зоопарк. У Коси здесь отдельный вольер, и полноценное питание.





Татьяна Тимохина



