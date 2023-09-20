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21:00, 20 сентября 2023 года

Ремонт Красного моста и Дворянского гнезда вызвал разные мнения у орловских депутатов

Инспекция на этих площадках прошла 20 сентября.



Представители областного совета во главе с Леонидом Музалевским проконтролировали ход работ на двух важных городских объектах – в сквере Дворянское гнездо и на Красном мосту.

По первому объекту сроки сдачи сдвинуты на середину октября. Председатель облсовета пригрозил подрядчику "Дворянки" прокуратурой и штрафом. Сейчас здесь трудятся 48 человек. Они работают на входной группе, завершают формирование основания ротонды. В ближайшие дни планируется отсыпать щебнем дороги, а после появления беседки – работать с плиткой. Депутаты потребовали увеличить количество рабочих.

На Красном мосту представитель подрядчика заявил, что проблем по срокам не будет – открытие главной артерии областной столицы запланировано на 30 ноября.


Анастасия Дорохова
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