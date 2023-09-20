Будущие светила российской науки собрались в Орле

В областной столице стартовал научный форум "Наука будущего – наука молодых".
В Орле с 20 по 23 сентября проходит молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых". Всего запланировано 50 мероприятий – семинары, дискуссии и мастер-классы. Участвуют порядка 600 человек. Это студенты и аспиранты ведущих вузов и научных организаций, получатели грантов президента.
Участники форума обсудят вопросы продовольственной безопасности, природопользования, медицины, транспорта и энергетики, физики и космоса, экологии и климата. Их проекты оценят именитые ученые.