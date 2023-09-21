Орловцы стали лауреатами всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"
Финал состоялся в Госдуме.
Фото: пресс-служба областного правительства
Финал всероссийского интеллектуального соревнования собрал 480 одаренных детей и 280 педагогов из 85 регионов России. В число участников конференции вошли обучающиеся орловского мобильного технопарка "Кванториум" и их преподаватели, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Кромчанин Дмитрий Висягин создал проект "Архитектурно-художественная разработка ландшафта сквера Памяти железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны" и поучаствовал с ним в номинации "Я люблю свою Родину". Ученик из Орловского округа Дмитрий Есипов разработал проект многофункционального элемента системы "Умный город" - "Умная скамейка" в номинации "Умный мир".