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8:00, 21 сентября 2023 года

В Орле пройдет фестиваль искусств, посвященный творчеству Высоцкого

Он запланирован на 23 и 24 сентября.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской областной библиотеке имени Бунина 23 и 24 сентября 2023 года пройдет 16-й международный фестиваль искусств, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Мероприятие проводится в целях популяризации и знакомства с творчеством барда, поиска талантливых людей и раскрытия творческих способностей любителей музыки поэта.

По информации Орловской областной библиотеки имени Бунина, фестиваль стартует в 13.30. Конкурсанты из разных городов и областей представят номинации в нескольких видах искусств. Также участники фестиваля поделятся воспоминаниями о Высоцком. Во второй день мероприятия начнутся в 15.00. В планах подведение итогов, гала-концерт с торжественным награждением победителей.

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Сергей Силаев
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