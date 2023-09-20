В Орле чествовали отличившихся сотрудников машиностроительной отрасли
Торжественная церемония состоялась 20 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
24 сентября в России отметят День машиностроителя. В преддверии профессионального праздника в Орле чествовали представителей профессии. Отличившихся сотрудников отрасли наградили наградами Министерства промышленности и торговли РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
"Сегодня орловское машиностроение включает более 60 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. В отрасли занято около 12,5 тысячи человек. За семь месяцев 2023-го года предприятия отгрузили продукции на сумму порядка 34 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го года", – отмечают "Телеграммы из Орла".