Главная » Новости



5:00, 21 сентября 2023 года Депутаты Госдумы обозначили приоритеты работы в осенней сессии Главные вопросы в повестке перечислил Вячеслав Володин.



Фото: Государственная Дума

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии 19 сентября перечислил главные вопросы в повестке парламентариев. Это повышение МРОТ, поддержка семей с детьми и участников СВО.



– Приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции. Нам необходимо сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, - отметил Володин.



На рассмотрении Госдумы также находится законопроект о предоставлении статуса социального предприятия компаниям, которые принимают на работу участников СВО. Володин отметил, что необходимо создавать все условия для трудоустройства бойцов, которые будут возвращаться из зоны проведения специальной военной операции.





Сергей Силаев



