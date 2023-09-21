Депутаты Госдумы обозначили приоритеты работы в осенней сессии
Главные вопросы в повестке перечислил Вячеслав Володин.
Фото: Государственная Дума
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии 19 сентября перечислил главные вопросы в повестке парламентариев. Это повышение МРОТ, поддержка семей с детьми и участников СВО.
– Приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции. Нам необходимо сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, - отметил Володин.
На рассмотрении Госдумы также находится законопроект о предоставлении статуса социального предприятия компаниям, которые принимают на работу участников СВО. Володин отметил, что необходимо создавать все условия для трудоустройства бойцов, которые будут возвращаться из зоны проведения специальной военной операции.