21 сентября в двух десятках домов Орла отключат горячую воду

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17:00, 20 сентября 2023 года
21 сентября в двух десятках домов Орла отключат горячую водуЭто связано с ремонтными работами.
Фото: архив "Вести-Орел"
Пресс-служба ПАО "Квадра" сообщает об ограничении горячего водоснабжения в Орле 21 сентября. Неудобства коснутся двух десятков домов и продлятся с 9:00 до 20:00.
Речь идет о следующих адресах:
• ул. Гагарина, 49, 51;
• ул. Розы Люксембург, 52, 54;
• ул. Нормандия-Неман, 93, 99, 101;
• ул. Левый берег Оки, 51, 51а;
• ул. Черкасская, 13, 15, 64, 64а, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;
• пер. Воскресенский, 38.
Артем Ежаков
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