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3:00, 21 сентября 2023 года

Орловцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе СМИ "Культура слова – 2023"

Соревнование учреждено Минкультом.

Фото: https://kulturaslova.ru/

К участию приглашаются журналисты, блогеры и сотрудники региональных пресс-служб, которые освещают мероприятия нацпроекта "Культура". Заявки можно подавать до 25 сентября на официальном сайте конкурса.

По информации пресс-службы областного правительства, принимаются материалы, которые опубликованы в СМИ или социальных медиа с 15 сентября по 25 сентября 2023 года.

Конкурсанты поборются за лидерство в восьми номинациях: "Лучшее интервью", "Лучший фотоснимок", "Лучшая печатная публикация", "Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация в онлайн-издании", "Лучший радиовыпуск", "Лучшая публикация в социальных медиа", "Лучший PR проект в государственной сфере".

Дипломы и памятные призы победителям вручат в Москве.


Сергей Силаев
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