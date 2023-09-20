У двух пациентов орловского наркодиспансера забрали водительские права
Удостоверения признали недействительными после вмешательства прокуратуры.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области суд после иска прокуратуры аннулировал водительские удостоверения двух человек, наблюдаемых в Орловском наркодиспансере. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их диагнозы не позволяли садиться за руль.
"Управление данными гражданами транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения", – подчеркнули в прокуратуре.
Проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проводятся прокуратурой регулярно.