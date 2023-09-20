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18:00, 20 сентября 2023 года Молодой орловец попал в аварию на угнанном "Мерседесе", уходя от полицейских Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Заводском районе Орла полицейские раскрыли угон иномарки. Патруль ДПС, дежуривший в районе улицы Автовокзальной и Маслозаводского переулка, заметил "Мерседес", который неожиданно развернулся и поехал в сторону от полицейского автомобиля. Это показалось дорожным инспекторам подозрительным, и они последовали за иномаркой. Вскоре "Мерседес" ускорился и свернул в промзону, где врезался в припаркованную машину.



За рулем сидел 24-летний молодой человек. Как выяснилось, машина принадлежала его знакомому. Хозяин "Мерседеса" ранее приехал на охраняемую стоянку вместе с подозреваемым, оставив ключи в салоне. Чуть позже фигурант решил без спроса прокатиться на иномарке и в итоге попался полицейским.



Как сообщили в областном УМВД, возбуждено уголовное дело по статье об угоне, а также составлен административный протокол за езду без прав.





Артем Ежаков



