Орловская мастерица-кукольница передает навыки подрастающим поколениям

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18:30, 20 сентября 2023 года
Орловская мастерица-кукольница передает навыки подрастающим поколениямИрина Бутикова собрала целую коллекцию поделок своих выпускников.
Педагог дополнительного образования Дмитровского дома творчества Ирина Бутикова передает искусство создания кукол местным детям. Из работ ее выпускников уже собралась целая коллекция.
Работы учениц Ирины Бутиковой завоевывают награды, в том числе всероссийские.
Технологии изготовления мастерица черпает из интернета. Что не понятно – разбирает сама методом проб и ошибок. Свою работу считает самой счастливой, а кабинет – самым красивым.
Татьяна Тимохина
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