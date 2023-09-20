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16:00, 20 сентября 2023 года

Опубликованы расписание и маршрут "Велодня" в Орле

Заезд состоится 24 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

24 сентября в Орле пройдет юбилейный – десятый – "Велодень". Маршрут заезда выстроен следующим образом: пл. Ленина — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Лескова — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Ленина — пл. Ленина.

Как сообщили в мэрии Орла, в 10:00 начнется регистрация участников, выдача атрибутики, работа развлекательных площадок; с 13:30 по 13:45 — общее фото; с 13:45 по 14:00 – построение в общую колонну, разъяснение правил движения; с 14:00 по 15:00 – движение колонны по маршруту; с 16:00 по 16:30 – подведение итогов, награждение участников конкурсов.

Регистрация уже открыта. Подробная информация – в сообществе мероприятия в "ВКонтакте".


Артем Ежаков
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