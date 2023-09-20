Главная » Новости



15:00, 20 сентября 2023 года Орловским росгвардейцам вручили госнаграды за участие в СВО Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Росгвардии

Начальник управления Росгвардии по Орловской области Сергей Старосельцев вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства государственные награды за участие в СВО.



Полковник полиции поблагодарил коллег за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а также пожелал дальнейших профессиональных успехов.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала специальной военной операции награды получили порядка 200 орловских росгвардейцев.





Артем Ежаков



